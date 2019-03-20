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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişeleriyle dört ayın zirvesinden döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın petrol talebinde düşüş yaratacağı endişeleriyle dört ayın zirvesinden döndü. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişeleriyle dört ayın zirvesinden döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın petrol talebinde düşüş yaratacağı endişeleriyle dört ayın zirvesinden döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.09 düşüşle 67.55 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.27 düşüşle 58.87 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) kararının faizleri sabit tutmak yönünde olacağı öngörüsüyle, doların değer kazanmasıyla geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.18 düşüşle 15.345 dolardan,
- altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,305.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.1 düşüşle 2.92 dolardan,
- platin, yüzde 0.65 artışla 858.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.5 artışla 1,559.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,553 liraya döndü.

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