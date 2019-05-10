EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları stoklardaki düşüş etkisiyle ticaret gerginliklerine rağmen yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Petrol fiyatları, stoklarda görülen azalış ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine karşı ağır basmasıyla yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 artışla 70.49 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.06 düşüşle 61.66 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD’nin Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergileirinin yüzde 10 düzeyinden yüzde 125 düzeyine yükseltilmesinin etkilerinin piyasalara yansımasıyla yükselerek haftayı artışla kapatma yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.01 artışla 14.775 dolardan,

- altın, yüzde 0.18 artışla 1,287.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.2 düşüşle 2.766 dolardan,

- platin, yüzde 0.83 artışla 858.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 2.5 artışla 1,315.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 251 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,703 liraya döndü.

