EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları stoklardaki azalışa rağmen düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel bir ekonomik yavaşlamaya sebep olacağı endişelerinin, ABD stoklarında görülen düşüşe ağır basmasıyla, düştü.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırımlar konusunda artık hiçbir ülkeye muafiyet vermeyeceğini söyledi ve ekledi:

"ABD, artık hiçbir ülkeye İran'dan ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalmadan petrol alma imkanı sağlayacak muafiletler vermeyecek."

Hook açıklamasında ayrıca, global petrol piyasalarının ABD'nin yaptırımları çerçevesinde İran'ın petrol ihracatının sıfıra inmesi olasılığını hali hazırda fiyatlara yansıttıklarını da savundu.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.7 düşüşle 69.88 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.61 düşüşle 61.74 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomide yavaşlamaya sebep olacağı endişeleriyle güvenli liman araya yatırımcılar etkisiyle yükseldiKüresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 14.86 dolardan,

- altın, yüzde 0.2 artışla 1,284 dolardan,

- bakır, yüzde 0.18 düşüşle 2.7695 dolardan,

- platin, yüzde 0.02 artışla 864.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.38 artışla 1,311.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 416 liraya, Cumhuriyet altını da 1,723 liraya döndü.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) ABD'nin 2019 ve 2020 yılları için için ham petrol üretim öngörülerini yükseltti.

EIA'nın "Kısa Vadeli Görünüm" raporunda, ABD'nin ham petrol üretiminin 2019 yılında 1.45 milyon varil/gün artarak günde ortalama 12.45 milyon varil olacağını öngörürken, 2020 yılında da üretimin günde 930 bin varil artışla 13.38 milyon varile çıkacağını öngördü. EIA, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada 2019'da üretimin günde 1.43 milyon varil olacağını öngörmüştü.

EIA'nın yayınladığı bu yeni tahminler ABD'nin ham petrol üretiminin 2019'un son çeyreğinde günde 13 milyon varile ulaşacağının öngörüldüğünü gösteriyor.

EIA arıca ABD'nin petrol talebi için 2019 yılı büyüme tahminini günde 360 bin varilden 250 bin varile indirdi. 2019'da talebin günde 20.70 milyon varil olacağını öngördü. 2020 için ABD'nin petrol talebinde büyüme beklentisi ise günde 250 bin varilden 280 bin varile çıkarıldı.

Petrol fiyat tahminlerini de revize eden EIA, Brent petrolü için 2019 ve 2020 yılları ortalama fiyat beklentilerini bir önceki öngörüye göre varil başına 5 dolarl artırarak 70 dolar ve 67 dolar olarak duyurdu.