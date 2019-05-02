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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları stoklarda artış etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD'de petrol sondaj kuleleri sayısındaki artışın da etkisiyle, ham petrol üretiminin 9.9 milyon varil artışla rekor seviye olan 470.6 milyon varile yükselmesiyle düştü. ABD'de...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları stoklarda artış etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD'de petrol sondaj kuleleri sayısındaki artışın da etkisiyle, ham petrol üretiminin 9.9 milyon varil artışla rekor seviye olan 470.6 milyon varile yükselmesiyle düştü.
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 1 Mayıs'ta biten haftada 9 adet artışla 860 düzeyine yükseldi. S&P Global Platts'ın haftalık verilerine göre, aynı haftada doğal  gaz kule sayısı da 9 adet artışla 224 adete yükseldi ve böylece petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 18 adet artışla 1,084 düzeyine çıktı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.46 düşüşle 71.85 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.44 düşüşle 63.32 dolardan işlem görüyor.
altın fiyatları,  ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tutması ardından doların güçlenmesiyle haftanın en düşük düzeyinin hafif üstünde tutundu.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.6 düşüşle 14.64 dolardan,
- altın, yüzde 0.91 düşüşle 1,272.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.23 düşüşle 2.7965 dolardan,
- platin, yüzde 1.46 düşüşle 864.6 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.16 düşüşle 1,328.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 244 liraya, çeyrek altın 399 liraya, Cumhuriyet altını da 1,651 liraya döndü.
 

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