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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları stoklar ve yaptırımlarla dengelendi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD stoklarında görülen artış etkisiyle düşerken, ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarının oluşturduğu küresel tedarik endişeleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları stoklar ve yaptırımlarla dengelendi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD stoklarında görülen artış etkisiyle düşerken, ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarının oluşturduğu küresel tedarik endişeleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları fiyatları dengeledi. 
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.28 artışla 74.78 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.05 artışla 65.92 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları Almanya’dan gelen zayıf veriler etkisiyle yükseldikten sonra hafif çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.27 düşüşle 14.875 dolardan,
- altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,277.7 dolardan,
- bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.9055 dolardan,
- platin, yüzde 0.09 düşüşle 887.8 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.14 düşüşle 1,403.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 241 liraya, çeyrek altın 395 liraya, Cumhuriyet altını da 1,634 liraya döndü.

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