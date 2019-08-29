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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları son üç günde ilk kez düştü
Petrol fiyatları San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin ABD ekonomisi hakkındaki endişelerini dile getirmesiyle son üç günde ilk kez düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent...
EKONOMİ 29.08.2019, 07:48
Petrol fiyatları San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin ABD ekonomisi hakkındaki endişelerini dile getirmesiyle son üç günde ilk kez düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.51 düşüşle 60.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.27 düşüşle 55.63 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, olası bir ekonomik durgunluk endişeleri etkisiyle hafif yükselirken, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve merkez bankalarından gelecek faiz kararları ile ilgili ipuçlarını takip ediyorlar.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.91 artışla 18.485 dolardan,
- altın, yüzde 0.37 artışla 1,554.9 dolardan,
- bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.544 dolardan,
- platin, yüzde 0.69 artışla 915.2 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.53 artışla 1,468.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 289 liraya, çeyrek altın 474 liraya, Cumhuriyet altını da 1,960 liraya yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.51 düşüşle 60.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.27 düşüşle 55.63 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, olası bir ekonomik durgunluk endişeleri etkisiyle hafif yükselirken, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve merkez bankalarından gelecek faiz kararları ile ilgili ipuçlarını takip ediyorlar.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.91 artışla 18.485 dolardan,
- altın, yüzde 0.37 artışla 1,554.9 dolardan,
- bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.544 dolardan,
- platin, yüzde 0.69 artışla 915.2 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.53 artışla 1,468.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 289 liraya, çeyrek altın 474 liraya, Cumhuriyet altını da 1,960 liraya yükseldi.
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