Son Dakika
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Ruhani’nin yaptırım iddiaları sonrasında düştü
Petrol fiyatları, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ABD’nin müzakerelere yeniden başlamak için yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini açıklaması sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu iddiayı hemen yalanlamasına rağmen...
EKONOMİ 27.09.2019, 17:42
Petrol fiyatları, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ABD’nin müzakerelere yeniden başlamak için yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini açıklaması sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu iddiayı hemen yalanlamasına rağmen düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.92 düşüşle 62.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.41 düşüşle 56.18 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, üst üste üçüncü haftayı kayıpla kapama yolunda ilerlerken, düşüşü beklenti üzerinde açıklanan ABD ekonomik verileri baskıladı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.1 düşüşle 17.535 dolardan,
- altın, yüzde 0.96 düşüşle 1,500.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.8 artışla 2.598 dolardan,
- platin, yüzde 1.0 düşüşle 926.3 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.23 düşüşle 1,639.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,837 liraya geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.92 düşüşle 62.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.41 düşüşle 56.18 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, üst üste üçüncü haftayı kayıpla kapama yolunda ilerlerken, düşüşü beklenti üzerinde açıklanan ABD ekonomik verileri baskıladı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.1 düşüşle 17.535 dolardan,
- altın, yüzde 0.96 düşüşle 1,500.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.8 artışla 2.598 dolardan,
- platin, yüzde 1.0 düşüşle 926.3 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.23 düşüşle 1,639.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,837 liraya geriledi.
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2