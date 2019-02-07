EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları rekor üretim ve kısıntı arasına sıkıştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – Petrol fiyatları ABD'den gelen rekor üretim ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı arasında sıkıştı.

ABD Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA) ABD’nin petrol stoklarında haftalık 1.3 milyon varil artışın beklenenin altında olduğunu duyurması sonrasında artan petrol fiyatları, ABD günlük üretiminin 16.6 milyon varille bir rekor kırmasıyla düştü, ancak OPEC üretim kısıtlamaları fiyatları destekliyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.73 düşüşle 62.23 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.26 düşüşle 53.33 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle haftanın en düşük düzeyine geriledi ancak küresel ekonomide görülen yavaşlamaya dair endişeler ve ABD Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle 1,300 doların üstünde tutundu

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.2 düşüşle 15.67 dolardan,

- altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,312.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.11 artışla 2.8395 dolardan,

- platin, yüzde 0.87 düşüşle 806.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.1 düşüşle 1,350.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü.