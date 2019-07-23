Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerginlikler etkisiyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Temmuz () – Orta Doğu’da yükselen gerilimlerin petrol nakliyatına zarar vereceği endişeleri etkisiyle yükselirken, artışı zayıf talep öngörüsü kısıtladı. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) yapılan...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerginlikler etkisiyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Temmuz () – Orta Doğu’da yükselen gerilimlerin petrol nakliyatına zarar vereceği endişeleri etkisiyle yükselirken, artışı zayıf talep öngörüsü kısıtladı.
Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yakından izlendiği, küresel petrol piyasasına yeterli arzın sağlanması için gerektiğinde hızla eyleme geçileceği belirtildi. IEA açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçişin küresel ekonomi için çok önemli olduğu vurgulandı ve enerjinin boğazdan serbest geçiş hakkının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, Hürmüz Bogazı'ndan günde 20 milyon varil petrolün taşındığına işaret edildi ve "Küresel piyasalarda yeterli arz için hızlı ve kararlı şekilde hareket etmeye hazırız" denildi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.24 artışla 63.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.18 artışla 56.32 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını indirilebileceği beklentileriyle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.8 düşüşle 16.28 dolardan,
- altın, yüzde 0.7 düşüşle 1,416.8 dolardan,
- bakır, yüzde 0.11 artışla 2.725 dolardan,
- platin, yüzde 0.42 düşüşle 849.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.65 düşüşle 1,519.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 424 liraya, Cumhuriyet altını da 1,754 liraya yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.