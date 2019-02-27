EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC’in kısıntıyı sürdreceği haberiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC), ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine yanıt olarak, üretim kısıntılarını sürdüreceğini açıklaması üzerine yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.12 artışla 65.94 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.11 artışla 56.67 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkes Bankası’nın (Fed) para politikasını 2019 ve 2020 yılları içinde birer kez faiz artırımı işareti vermesiyle hafif düştü, paladyum 1,500 dolar düzeyinin üzerinde.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.52 düşüşle 15.75 dolardan,

- altın, yüzde 0.22 düşüşle 1,325.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.54 artışla 2.961 dolardan,

- platin, yüzde 1.56 artışla 873.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.49 düşüşle 1,512.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 368 liraya, Cumhuriyet altını da 1,513 liraya döndü