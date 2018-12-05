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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesi yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Aralık () – Petrol fiyatları, artan ABD stokları ve Suudi Arabistan’ın günlük 11.3 milyon varillik rekor üretimi sonrası Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi yükseldi. Gelişmelerin...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesi yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Aralık () – Petrol fiyatları, artan ABD stokları ve Suudi Arabistan’ın günlük 11.3 milyon varillik rekor üretimi sonrası Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.45 artışla 61.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.50 artışla 52.46 dolardan işlem gördü.  
Altın fiyatları, son beş haftanın en yüksek düzeyinden geriledi.
- gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 14.495 dolardan,
- altın, yüzde 0.36 düşüşle 1,242.1 dolardan,
- bakır, yüzde 0.05 düşüşle 2.7575 dolardan,
- platin, yüzde 1.28 düşüşle 793.9 dolardan,
- paladyum da yüzde 1.20 artışla 1,194.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 346 liraya, Cumhuriyet altını da 1,429 liraya döndü.

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