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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesi gerilemeye devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık () – Petrol fiyatları, Ekim ayında yaklaşık yüzde 30 civarı azaldıktan sonra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksıtılaması kararı çıkması beklenen toplantısı öncesi gerilemeye...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesi gerilemeye devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık () – Petrol fiyatları, Ekim ayında yaklaşık yüzde 30 civarı azaldıktan sonra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksıtılaması kararı çıkması beklenen toplantısı öncesi gerilemeye devam etti.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.70 düşüşle 61.13 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.98 düşüşle 52.37 dolardan işlem gördü.  
Altın fiyatları, doların zayıflamasıyla riskten kaçınan yatırımcılar etkisiyle hafif yükseldi.
- gümüş, yüzde 0.36 düşüşle 14.44 dolardan,
- altın, yüzde 0.12 artışla 1,243.8 dolardan,
- bakır, yüzde 1.06 düşüşle 2.743 dolardan,
- platin, yüzde 0.77 düşüşle 795.4 dolardan,
- paladyum da yüzde 0.09 düşüşle 1,183.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 346 liraya, Cumhuriyet altını da 1,424 liraya döndü.

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