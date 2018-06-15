EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC öncesi düşüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Haziran () – ABD arzındaki rekor artışın ardından düşen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 – 23 Haziran’daki toplantısı öncesinde gerilemeye devam ediyor.

ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.07 düşüşle 66.84 dolara çekilirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.29 düşüşle 75.72 dolara geriledi.

Metal fiyatları da güne, ECB kararı ertesinde ayın en yüksek değerlerine ulaştıktan sonra, düşüşle başladı

Gümüş yüzde 0.71 düşüşle 17.14 dolardan, altın yüzde 0.14 düşüşle 1,301.6 dolardan, bakır yüzde 0.62 düşüşle 3.202 dolardan, platin yüzde 0.87 düşüşle 903 dolardan, paladyum yüzde 0.38 düşüşle 1,002.8 dolardan işlem gördü.