Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC öncesi düşüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Haziran () – ABD arzındaki rekor artışın ardından düşen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 – 23 Haziran’daki toplantısı öncesinde gerilemeye devam ediyor. ABD hafif...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC öncesi düşüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Haziran () – ABD arzındaki rekor artışın ardından düşen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 – 23 Haziran’daki toplantısı öncesinde gerilemeye devam ediyor.
ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.07 düşüşle 66.84 dolara çekilirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.29 düşüşle 75.72 dolara geriledi.
Metal fiyatları da güne, ECB kararı ertesinde ayın en yüksek değerlerine ulaştıktan sonra, düşüşle başladı
Gümüş yüzde 0.71 düşüşle 17.14 dolardan, altın yüzde 0.14 düşüşle 1,301.6 dolardan, bakır yüzde 0.62 düşüşle 3.202 dolardan, platin yüzde 0.87 düşüşle 903 dolardan, paladyum yüzde 0.38 düşüşle 1,002.8 dolardan işlem gördü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325