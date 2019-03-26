EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kısıntılarıyla yüzde 2.0’in üzerinde yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD envanterinin düşeceği beklentilerinin ekonomik yavaşlama endişelerine ağır basmasıyla yüzde 2.0’nin üzerinde yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.04 artışla 67.87 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.98 artışla 60.03 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvillerinde görülen artışla altının son bir ayın en yüksek düzeyine ulaşmasının ardından metal fiyatları karışık seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 15.425 dolardan,

- altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,314.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.856 dolardan,

- platin, yüzde 0.07 artışla 858.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 2.33 düşüşle 1,507 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 234 liraya, çeyrek altın 384 liraya, Cumhuriyet altını da 1,572 liraya döndü.