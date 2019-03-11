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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kısıntıları ve azalan ABD sondajı etkisiyle yükseldi

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksıntılarının devam edeceğine yönelik işaretler ve ABD sondaj aktivitelerinin azalmasıyla yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kısıntıları ve azalan ABD sondajı etkisiyle yükseldi

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksıntılarının devam edeceğine yönelik işaretler ve ABD sondaj aktivitelerinin azalmasıyla yükseldi.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 8 Mart itibarıyla son bir haftada 9 adet düşüşle 834 adete geriledi. Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı 2 adet düşüşle 193 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 11 adet düşüşle 1,027 düzeyine geriledi. Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 43 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,004 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.44 artışla 66.03 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.57 artışla 56.39 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, dolarda görülen toparlanma etkisiyle baskılanırken, küresel ekopnomik yavaşlama ve zayıf ABD istihdam verisi etkisiyle haftanın en yüksek düzeyinde.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 15.345 dolardan,
- altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,298.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.28 artışla 2.9015 dolardan,
- platin, yüzde 0.18 düşüşle 816.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.18 artışla 1,476.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,531 liraya döndü.

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