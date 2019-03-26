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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kısıntıları ve ABD yaptırımlarıyla yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımlarıyla petrol fiyatlarında görülen hafif artış, ekonomik durgunluk...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kısıntıları ve ABD yaptırımlarıyla yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımlarıyla petrol fiyatlarında görülen hafif artış, ekonomik durgunluk endişeleriyle kısıtlandı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.22 artışla 67.37 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.71 artışla 59.24 dolardan işlem görüyor.
ABD tahvillerinde görülen artışla son bir ayın en yüksek düzeyine ulaşan altın fiyatı düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.53 düşüşle 15.485 dolardan,
- altın, yüzde 0.40 düşüşle 1,317.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.8485 dolardan,
- platin, yüzde 0.62 düşüşle 852.4 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.22 düşüşle 1,540 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 236 liraya, çeyrek altın 391 liraya, Cumhuriyet altını da 1,604 liraya döndü.

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