Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC duyurusu sonrasında düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Viyana’da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısı sonucunda OPEC üyesi ülkelerin, kısıtlanan petrol üretimini artıracağının duyurulmasıyla...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC duyurusu sonrasında düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Viyana’da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısı sonucunda OPEC üyesi ülkelerin, kısıtlanan petrol üretimini artıracağının duyurulmasıyla petrol fiyatları düştü.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.73 azalışla varil başına 74.24 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.23 azalışla 68.42 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları da doların 11 ayın en yüksek değerinden gerilemesinin etkisiyle yükseldikten sonra, hızını yavaşlattı.
- gümüş yüzde 0.78 düşüşle 16.33 dolardan,
- altın yüzde 0.20 düşüşle 1,268.3 dolardan,
- bakır yüzde 0.48 düşüşle 3.0125 dolardan,
- platin yüzde 0.01 düşüşle 873.4 dolardan,
- paladyum yüzde 0.04 düşüşle 946 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 187 liraya, çeyrek altın 311 liraya, Cumhuriyet altını da 1,274 liraya döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325