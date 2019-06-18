EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran () – Petrol fiyatları, Petol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 2019 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3.2’de sabit tutmasıyla yüzde 2.0’nnin üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.43 artışla 62.42 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.56 artışla 53.78 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan para politikası toplantısından bir faiz indirimi beklentilerinin artması etkisiyle 14 ayın zirvesine yaklaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.65 artışla 14.92 dolardan,

- altın, yüzde 0.23 artışla 1,346.1 dolardan,

- bakır, yüzde 2.06 artışla 2.703 dolardan,

- platin, yüzde 0.48 artışla 798.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.68 artışla 1,480.0 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 411 liraya, Cumhuriyet altını da 1,702 liraya yükseldi.