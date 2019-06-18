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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomik yavaşlamaya sebep olması etkisiyle düşerken, düşüş Umman Denizi’nde petrol tankerlerine saldırılması etkisiyle...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomik yavaşlamaya sebep olması etkisiyle düşerken, düşüş Umman Denizi’nde petrol tankerlerine saldırılması etkisiyle limitli kaldı.
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak ve İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in yaptıkları görüşmede OPEC+ toplantısının tarihi konusunda bir anlaşmaya varılamadı. OPEC ve Rusya, geçen aydan bu yana OPEC+ toplantısının tarihinin 25-26 Haziran'dan 3-4 Temmuz tarihine ötelenmesini tartışıyorlar. İran Petrol Bakanı Zanganeh, Novak ile yaptığı görüşmede 3-4 Temmuz olarak ifade edilen OPEC+ toplantısı tarihinin kendileri için uygun olmadığını, toplantının 10-12 Temmuz'a ötelenmesi halinde katılabileceklerini ifade etti. Zanganeh, Novak ile görüşmesi sonrası İran devlet televizyonuna verdiği demeçte de global petrol piyasasının "istikrarsız ve kırılgan" olduğunu ifade etti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.31 düşüşle 60.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.35 düşüşle 51.75 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak olan para politikası toplantısı öncesinde zayıflamasıyla yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.41 artışla 14.89 dolardan,
- altın, yüzde 0.52 artışla 1,350.1 dolardan,
- bakır, yüzde 0.09 artışla 2.649 dolardan,
- platin, yüzde 0.23 artışla 796.4 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.56 artışla 1,463.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 415 liraya, Cumhuriyet altını da 1,719 liraya yükseldi.

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