EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişlerinin azalmasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Petrol fiyatları, Başkanı Donald Trump’ın, G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıklaması sonrasında küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin azalmasıyla, yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.4 artışla 62.39 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 artışla 54.16 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın, G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıklamasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 14.935 dolardan,

- altın, yüzde 0.25 düşüşle 1,347.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.702 dolardan,

- platin, yüzde 0.02 düşüşle 801.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.37 artışla 1,478.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 253 liraya, çeyrek altın 414 liraya, Cumhuriyet altını da 1,715 liraya geriledi.