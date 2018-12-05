EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomideki büyüme endişeleriyle düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık () – Petrol fiyatları, ABD’de petrol üretiminin artması ve küresel ekonomideki büyüme endişeleri sebebiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.45 düşüşle 61.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.50 düşüşle 52.46 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, son beş haftanın en yüksek değerine ulaşmasının ardından doların güçlenmesiyle geriledi.

- gümüş, yüzde 0.91 düşüşle 14.42 dolardan,

- altın, yüzde 0.50 düşüşle 1,240 dolardan,

- bakır, yüzde 0.18 artışla 2.764 dolardan,

- platin, yüzde 0.80 düşüşle 797.8 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.04 düşüşle 1,179.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,444 liraya döndü.