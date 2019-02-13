EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları kısıtlamalar ve yaptırımlarla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği’nin (OPEC) üretim kısıtlamaları ve ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar etkisiyle yüzde 1.0’den fazla yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), 2019 yılı için ortalama Brent petrol fiyat tahminini varil başına 61 dolar olarak açıkladı.

EIA'nın Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, 2020 için de varil başına ortalama fiyatı 62 dolar olarak belirlendi.

EIA aynı raporda, 2019 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminni 40 bin varil/gün düşürerek 1.49 milyon varil/güne indirdi. EIA, 2020 yılı için de talepte büyüme tahminini günde 50 bin varil indirirek, günde 1.48 milyon varile çekti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.07 artışla 63.09 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.05 artışla 53.66 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları öncesinde yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.35 artışla 15.745 dolardan,

- altın, yüzde 0.24 artışla 1,317.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.47 artışla 2.785 dolardan,

- platin, yüzde 0.51 artışla 793.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.82 artışla 1,386.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,493 liraya döndü.