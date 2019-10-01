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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları kısıntı etkisiyle yükseldi
Petrol fiyatları ABD, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde...
EKONOMİ 01.10.2019, 17:44
Petrol fiyatları ABD, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.76 artışla 59.7 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.44 artışla 54.31 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bir ticaret anlaşmasıyla sonlanacağı umutları etkisiyle iki ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra hafif toparlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.69 artışla 17.85 dolardan,
- altın, yüzde 0.74 artışla 1,483.8 dolardan,
- bakır, yüzde 2.23 düşüşle 2.521 dolardan,
- platin, yüzde 0.74 düşüşle 882.6 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.32 düşüşle 1,625.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,837 liraya yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.76 artışla 59.7 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.44 artışla 54.31 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bir ticaret anlaşmasıyla sonlanacağı umutları etkisiyle iki ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra hafif toparlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.69 artışla 17.85 dolardan,
- altın, yüzde 0.74 artışla 1,483.8 dolardan,
- bakır, yüzde 2.23 düşüşle 2.521 dolardan,
- platin, yüzde 0.74 düşüşle 882.6 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.32 düşüşle 1,625.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,837 liraya yükseldi.
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