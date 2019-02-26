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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları keskin düşüş sonrası toparlanıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Şubat () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesiyle yüzde 3.0’ten fazla...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları keskin düşüş sonrası toparlanıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Şubat () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesiyle yüzde 3.0’ten fazla değer kaybeden petrol fiyatları, üretim kısıtlamaları ve yaptırımlar etkisiyle toparlanmaya geçti.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.69 artışla 65.21 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.47 artışla 55.74 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması öncesinde düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.03 artışla 15.835 dolardan,
- altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,328.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.07 düşüşle 2.943 dolardan,
- platin, yüzde 0.64 artışla 859.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.43 artışla 1,501 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,515 liraya döndü.

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