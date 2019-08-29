EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları karışık, platin yüzde 2.89 yükseldi

Brent petrol fiyatları, ekonomik büyüme endişeleri etkisiyle 60 doların üstünde tutunurken, ABD hafif petrolü stoklardaki keskin düşüş sebebiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.07 düşüşle 60.45 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.7 artışla 56.17 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomik yavaşlamaya sebep olacağı endişeleriyle altı yılın zirvesine yakın düzeyde.

Çin Devlet Konseyi'nin, tüketimi artırmaya yönelik önlemler kapsamında, otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi ve kaldırmayı değerlendirdiğini açıklaması üzerine, otomotiv sektöründe kullanılan platinin fiyatı yüzde 2.89 birden yükseldi. Konsey'den yapılan açıklamada, yeni enerji araçları ve akıllı ev aletleri alımları için kredi desteğini teşvik edeceğini açıkladı. Hükümet ayrıca kent yönetimlerinin rafine petrol ürünlerinin perakende satışlarını onaylamasına izin verecek.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.88 artışla 18.48 dolardan,

- altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,548 dolardan,

- bakır, yüzde 0.59 artışla 2.569 dolardan,

- platin, yüzde 2.89 artışla 935.2 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.21 artışla 1,480.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 289 liraya, çeyrek altın 472 liraya, Cumhuriyet altını da 1,953 liraya yükseldi.