EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları karışık, altın ve gümüş inişte,

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Petrol fiyatları, küresel tedarik ve ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin petrol atalebine zarar vereceği endişeleriyle karışık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.51 düşüşle 69.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 artışla 58.91 dolardan işlem görüyor.

Gümüş fiyatları, açılış öncesi işlemlerde hem Avrupa hem de ABD piyasalarının yükselmesiyle, yüzde 1.61 düşüşle 14.32 dolara kadar gerileyerek, 3 Aralık tarihinden bu yana en düşük düzeyine gerildi.

Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları gerginliklerine karşın yüzde 0.47 düşüşle 1,277.5 dolara geriledi.

Platin yüzde 0.25 artışla 804.9 dolara ve paladyum yüzde 0.74 artışla 1.335.5 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle dolarda görülen güçlenme eğilimi karşısında haftanın zirvesinden çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.89 düşüşle 14.28 dolardan,

- altın, yüzde 0.58 düşüşle 1,276.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.06 düşüşle 2.698 dolardan,

- platin, yüzde 0.42 düşüşle 799.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.59 artışla 1,333.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 404 liraya, Cumhuriyet altını da 1,671 liraya geriledi.

Araştırma şirketi DORinsight’ın, Düğün Sezonu Araştırması’nın sonuçlarını göre, artan altın fiyatlarına rağmen düğünlerde hala en çok takılan hediye yüzde 54 ile çeyrek altın oldu. Yakın zamanda evlenmeyi planlayanlar evlenme teklifi için tek taş tercih ediyor ve bunun için 1 bin 500 - 3 bin 500 lira bütçe ayırıyor.

Mısır fiyatları, ABDli üreticilerin, ortalamanın üzerinde nemli geçen sezon ve şiddetli yağmurların geleceğine yönelik meteoroloji verileri sebebiyle ekimi geciktirmeleri etkisiyle, 2016 yılının Haziran ayından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaşarak 4.14 dolara yükseldi

Çin’in mısır üretimi ise, ilk olarak ocak ayında Yunnan eyaletinde farkedilen tırtıl ordusunun, 15 eyalet ve bölgeye yayılmasıyla düştü.

Mısır fiyatları, 13 Mayıs tarihinde sekiz ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra, son 11 günün 10’unda arttı ve Salı günü yüzde 2.4, toplamda yüzde 20’den fazla yükseldi.