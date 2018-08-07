EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları İran yaptırımlarının yeniden başlamasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ağustos () – ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.68 artışla varil başına 74.25 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.52 artışla 69.37 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da düşük fiyattan gerçekleşen alımlarla yükselişe döndü.

Gümüş yüzde 0.79 artışla 15.47 dolardan, altın yüzde 0.34 artışla 1,221.9 dolardan, bakır yüzde 0.57 artışla 2.747 dolardan, platin yüzde 1.26 artışla 836.7 dolardan, paladyum yüzde 0.15 artışla 905 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 205 liraya, çeyrek altın 334 liraya, Cumhuriyet altını da 1,360 liraya döndü.