EMTİA PİYASALARI –Petrol fiyatları hafifleyen ticaret gerginlikleri etkisiyle arttı

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin G7 Zirvesi ardından yumuşama sinyalleri vermesiyle hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.03 artışla 59.36 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.55 artışla 54.47 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ticaret gerginlikleri etkisiyle altı yıldan bu yana ilk kez 1,550 doları aştıktan sonra geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.59 artışla 17.69 dolardan,

- altın, yüzde 0.33 artışla 1,542.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.16 artışla 2.534 dolardan,

- platin, yüzde 0.16 artışla 856.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.19 artışla 1,457 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 286 liraya, çeyrek altın 467 liraya, Cumhuriyet altını da 1,933 liraya yükseldi.