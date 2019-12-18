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EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları geriledi, altın yatay
ABD ham petrol stoklarındaki beklenmeyen yükselişin etkisiyle petrol fiyatları gerilerken, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin daha çok ayrıntı beklnen küresel piyasalarda altın fiyatları yatay hareket ediyor. Brent ham petrolünün en yakın...
EKONOMİ 18.12.2019, 09:54
ABD ham petrol stoklarındaki beklenmeyen yükselişin etkisiyle petrol fiyatları gerilerken, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin daha çok ayrıntı beklnen küresel piyasalarda altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 65.77 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 1.2 düşüşle 66.10 dolara geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.04 artışla 1,481.30 dolarda işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında
- gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 16.98 dolardan,
- altın, yüzde 0.04 artışla 1,481.30 dolardan,
- bakır, yüzde 0.62 düşüşle 2.796 dolardan,
- platin, yüzde 0.06 artışla 930.40 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.28 düşüşle 1,913.20 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 280 liraya, çeyrek altın 458 liraya, Cumhuriyet altını da 1,896 liraya yükseldi.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 65.77 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 1.2 düşüşle 66.10 dolara geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.04 artışla 1,481.30 dolarda işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında
- gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 16.98 dolardan,
- altın, yüzde 0.04 artışla 1,481.30 dolardan,
- bakır, yüzde 0.62 düşüşle 2.796 dolardan,
- platin, yüzde 0.06 artışla 930.40 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.28 düşüşle 1,913.20 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 280 liraya, çeyrek altın 458 liraya, Cumhuriyet altını da 1,896 liraya yükseldi.
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