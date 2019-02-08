EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama ve OPEC kısıtlamaları etkisinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama etkisiyle düşerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları fiyatları destekliyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.54 düşüşle 61.3 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.68 düşüşle 51.18 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomik yavaşlamayı daha kötü hale getirebileceği endişeleriyle istikrarını korurken, doların güçlenmesiyle üç hafta sonra ilk kez haftalık değer kaybı gördü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.31 düşüşle 15.665 dolardan,

- altın, yüzde 0.09 düşüşle 1,312.9 dolardan,

- bakır, yüzde 0.16 düşüşle 2.824 dolardan,

- platin, yüzde 0.11 düşüşle 796.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.29 artışla 1,362 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü.