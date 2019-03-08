EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama etkisiyle yüzde 2.5’in üzerinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () – Petrol fiyatları, Şubat ayında Çin’in ithalatının yüzde 5.2 ve ihracatının neredeyse yüzde 21 düştüğüne işaret eden verilerin ekonomik yavaşlama endişelerini artırması ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomik kötüleşme uyarısı etkisiyle yüzdew 2.5’in üzerinde düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.62 düşüşle 64.56 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 3.0 düşüşle 55.05 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD istihdam verileri öncesinde doların değer kaybetmesiyle birkaç haftanın en düşük düzeyinden toparlanıyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.66 artışla 15.29 dolardan,

- altın, yüzde 1.02 artışla 1,299.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.84 düşüşle 2.886 dolardan,

- platin, yüzde 0.01 artışla 817.2 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.76 düşüşle 1,471.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,534 liraya döndü.