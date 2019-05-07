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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleriyle 70 doların altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin küresel ekonomide yavaşlamaya sebep olacağı endişleleri etkisiyle 70 doların altına geriledi. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'nin de...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleriyle 70 doların altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin küresel ekonomide yavaşlamaya sebep olacağı endişleleri etkisiyle 70 doların altına geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.3 düşüşle 69.6 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.27 düşüşle 60.84 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi açıklaması etkisiyle güvenli liman arayan yatırırımcıların değerli metallere dönmesiyle yükseldikten sonra düşüşe döndü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.31 düşüşle 14.88 dolardan,
- altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,283 dolardan,
- bakır, yüzde 1.15 düşüşle 2.797 dolardan,
- platin, yüzde 0.66 düşüşle 875.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.9 düşüşle 1,316.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 253 liraya, çeyrek altın 414 liraya, Cumhuriyet altını da 1,715 liraya döndü.

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