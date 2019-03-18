Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomide yavaşlama ve kısıntılarla karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine etki edeceği endişelerinin piyasada oluşturduğu düşüş eğilimini Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomide yavaşlama ve kısıntılarla karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine etki edeceği endişelerinin piyasada oluşturduğu düşüş eğilimini Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımlarıyla desklenirken, karışık seyirde.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.07 artışla 67.21 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.21 düşüşle 58.4 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar güçlenirken altın fiyatları düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.29 düşüşle 15.28 dolardan,
- altın, yüzde 0.26 düşüşle 1,299.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.65 artışla 2.925 dolardan,
- platin, yüzde 0.29 düşüşle 829.4 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.36 düşüşle 1,513.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 374 liraya, Cumhuriyet altını da 1,532 liraya döndü.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği üye olmayan üreticilerin (OPEC+) sürdürdüğü arz kısıntısı anlaşmasının, 2019'un ikinci yarısında da sürebileceğini vurguladı.
El Falih, Bakü'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, OPEC'in petrol piyasasını yeniden dengeye getirme çabalarının henüz başarıya ulaşmadığını, ABD'nin İran ve Venezuela'ya yaptırımlarına karşın küresel petrol stoklarındaki artışın sürdüğüne dikkat çekti ve ekledi:"OPEC'in petrol piyasasını dengeye getirme görevi devam ediyor. Hale stoklarda artış gözlemliyoruz. Arz kısıntısını Haziran'a kadar kesinlikle sürdürmemiz gerekli. Yılın ikinci yarısında ne yahacağımıza karar vermek için arz ve talebi izlemeyi devam ettirmeye hazırız."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328