Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları düştü, altın yükselişte
ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir anlaşma çıkacağı konusundaki beklentilerin zayıflaması üzerine petrol fiyatları düştü. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde...
EKONOMİ 17.10.2019, 17:56
ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir anlaşma çıkacağı konusundaki beklentilerin zayıflaması üzerine petrol fiyatları düştü.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.77 düşüşle 58.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 52.92 dolardan işlem görüyor.
Küresel emti piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.96 artışla 17.595 dolardan,
- altın, yüzde 0.22 artışla 1,497.40 dolardan,
- bakır, yüzde 1.04 artışla 2.616 dolardan,
- platin, yüzde 0.09 artışla 891.50 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.34 artışla 1,740.90 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise , gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını da 1,910 lira oldu.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.77 düşüşle 58.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 52.92 dolardan işlem görüyor.
Küresel emti piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.96 artışla 17.595 dolardan,
- altın, yüzde 0.22 artışla 1,497.40 dolardan,
- bakır, yüzde 1.04 artışla 2.616 dolardan,
- platin, yüzde 0.09 artışla 891.50 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.34 artışla 1,740.90 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise , gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını da 1,910 lira oldu.
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2