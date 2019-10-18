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EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları düştü, altın yükselişte
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişelerin artmasının ardından petrol fiyatlarında görülen artış, gün sonunda yerini düşüşe bıraktı. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt...
EKONOMİ 18.10.2019, 18:12
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişelerin artmasının ardından petrol fiyatlarında görülen artış, gün sonunda yerini düşüşe bıraktı.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.55 düşüşle 59.58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 düşüşle 53.85 dolardan işlem görüyor.
Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin’den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı.
Küresel emti piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 17.57 dolardan,
- altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,494.80 dolardan,
- bakır, yüzde 1.37 artışla 2.633 dolardan,
- platin, yüzde 0.28 düşüşle 890.50 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.88 düşüşle 1,715.60 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.55 düşüşle 59.58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 düşüşle 53.85 dolardan işlem görüyor.
Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin’den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı.
Küresel emti piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 17.57 dolardan,
- altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,494.80 dolardan,
- bakır, yüzde 1.37 artışla 2.633 dolardan,
- platin, yüzde 0.28 düşüşle 890.50 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.88 düşüşle 1,715.60 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi.
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