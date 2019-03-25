EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları durgunluk endişeleriyle yüzde 1.0’in üzerinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Mart () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkkeler Örgütü (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle yılın zirvesine ulaştıktan sonra durgunluk endişeleriyle yüzde 1.0’in üzerinde düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.55 düşüşle 66.66 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.83 düşüşle 58.55 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların risk iştahının düşmesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.31 artışla 15.455 dolardan,

- altın, yüzde 0.24 artışla 1,315.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.11 düşüşle 2.8395 dolardan,

- platin, yüzde 0.11 artışla 849.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.23 artışla 1,519 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 237 liraya, çeyrek altın 396 liraya, Cumhuriyet altını da 1,627 liraya döndü.