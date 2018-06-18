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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin’in gümrük vergisi uyarısıyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran () – Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı gerginliği, Çin’in ABD hafifi petrolüne gümrük vergisini artıracağı uyarısıyla devam ederken, Çin’in bu hamlesi petrol fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Türkiye'nin...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin’in gümrük vergisi uyarısıyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran () – Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı gerginliği, Çin’in ABD hafifi petrolüne gümrük vergisini artıracağı uyarısıyla devam ederken, Çin’in bu hamlesi petrol fiyatlarında düşüşe sebep oldu.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.52 düşüşle varil başına 73.06 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.60 düşüşle 64.02 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları da ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle dalgalı hareket ederken, altın değer kazandı.
- Gümüş yüzde 0.33 artışla 16.535 dolardan,
- altın yüzde 0.25 artışla 1,281.7 dolardan,
- bakır yüzde 0.51 düşüşle 3.1285 dolardan,
- platin yüzde 0.21 düşüşle 885.9 dolardan,
- paladyum ise bir değişiklik göstermeyerek 981.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 193 liraya, çeyrek altın 317 liraya, Cumhuriyet altını da 1,288 liraya döndü.

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