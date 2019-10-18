EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin’den gelen GSYH verisiyle düştü

Petrol fiyatları, Çin’in gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları etkisiyle neredeyse son 30 yılın en düşük düzeyinde, yüzde 6.0’da kalması üzerinde petrol fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.6 artışla 59.55 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.3 artışla 53.77 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında bir Brexit anlaşması yapılması sonrasında sabit kaldı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.35 düşüşle 17.55 dolardan,

- altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,494.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.592 dolardan,

- platin, yüzde 0.36 düşüşle 890.8 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.01 artışla 1,730.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,872 liraya geriledi.

