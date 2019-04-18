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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları azalan envanter ve üretim kısıntıları etkisiyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD stoklarında görülen düşüş etkisiyle karışık seyirde. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları azalan envanter ve üretim kısıntıları etkisiyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD stoklarında görülen düşüş etkisiyle karışık seyirde.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.15 artışla 71.73 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.05 düşüşle 63.73 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Euro Bölgesinden gelen durağan veriler etkisiyle dört ayın en düşük düzeyinden yükselişe geçti.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 14.935 dolardan,
- altın, yüzde 0.02 artışla 1,277.1 dolardan,
- bakır, yüzde 1.45 düşüşle 2.9245 dolardan,
- platin, yüzde 0.62 artışla 896.8 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.38 artışla 1,397.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 389 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya döndü.

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