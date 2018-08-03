 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları arz artışı beklentisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ağustos () – Son altı haftanın en düşük düzeyine indikten sonra yükselişe geçen petrol fiyatları küresel arz artışı beklentisiyle düştü. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları arz artışı beklentisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ağustos () – Son altı haftanın en düşük düzeyine indikten sonra yükselişe geçen petrol fiyatları küresel arz artışı beklentisiyle düştü.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.44 düşüşle varil başına 73.13 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.42 düşüşle 68.67 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları ise bir yıllık en düşük seviye düzeyindwe tutundu.
Gümüş yüzde 0.88 düşüşle 15.25 dolardan, altın yüzde 0.56 düşüşle 1,213.3 dolardan, bakır yüzde 0.80 düşüşle 2.7155 dolardan, platin yüzde 0.52 düşüşle 823.9 dolardan, paladyum yüzde 0.78 düşüşle 908.4 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 196 liraya, çeyrek altın 315 liraya, Cumhuriyet altını da 1,292 liraya döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar