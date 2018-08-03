EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları arz artışı beklentisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ağustos () – Son altı haftanın en düşük düzeyine indikten sonra yükselişe geçen petrol fiyatları küresel arz artışı beklentisiyle düştü.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.44 düşüşle varil başına 73.13 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.42 düşüşle 68.67 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise bir yıllık en düşük seviye düzeyindwe tutundu.

Gümüş yüzde 0.88 düşüşle 15.25 dolardan, altın yüzde 0.56 düşüşle 1,213.3 dolardan, bakır yüzde 0.80 düşüşle 2.7155 dolardan, platin yüzde 0.52 düşüşle 823.9 dolardan, paladyum yüzde 0.78 düşüşle 908.4 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 196 liraya, çeyrek altın 315 liraya, Cumhuriyet altını da 1,292 liraya döndü.