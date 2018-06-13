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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları arz artışı beklentisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () – ABD’nin petrol üretimini artırması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamalarını hafifleteceği beklentisinin etkisiyle petrol fiyatları düştü. Türkiye'nin de...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları arz artışı beklentisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () – ABD’nin petrol üretimini artırması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamalarını hafifleteceği beklentisinin etkisiyle petrol fiyatları düştü.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.62 düşüşle varil başına 75.39 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.65 düşüşle 65.90 dolardan işlem görüyor.
Metaller ise bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde durgun.
Gümüş yüzde 0.24 düşüşle 16.85 dolardan, altın yüzde 0.07 düşüşle 1,298.7 dolardan, bakır yüzde 0.65 düşüşle 3.2585 dolardan, platin yüzde 0.58 düşüşle 896.3 dolardan, paladyum yüzde 0.06 düşüşle 1014.7 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 191 liraya, çeyrek altın 311 liraya, Cumhuriyet altını da 1,269 liraya döndü.

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