EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları artan üretim karşısında geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Temmuz () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamalarını hafifletmesi sonrasında artan üretim petrol fiyatlarında gerilemeye yol açtı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.48 düşüşle varil başına 74.61 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.64 düşüşle 69.68 dolardan işlem görüyor.

Metaller fiyatları da doların yen karşısında zayıflamasıyla hafif çekildi.

Gümüş yüzde 0.62 düşüşle 15.44 dolardan, altın yüzde 0.36 düşüşle 1,216.9 dolardan, bakır yüzde 0.34 düşüşle 2.7825 dolardan, platin yüzde 0.23 düşüşle 829.6 dolardan, paladyum yüzde 0.07 düşüşle 921.9 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 192 liraya, çeyrek altın 314 liraya, Cumhuriyet altını da 1,257 liraya döndü.