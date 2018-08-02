 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları altı haftanın en düşük düzeyinden tırmanışa geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ağustos () – Petrol altı haftanın en düşük düzeyine indikten sonra yükselişe geçti. Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran petrol üretimindeki olası açığı telafi etmek adına üretim...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları altı haftanın en düşük düzeyinden tırmanışa geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ağustos () – Petrol altı haftanın en düşük düzeyine indikten sonra yükselişe geçti.
Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran petrol üretimindeki olası açığı telafi etmek adına üretim arttırdı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.46 artışla varil başına 72.71 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.80 artışla 68.20 dolardan işlem görüyor.
Metaller fiyatları da bir küresel piyasalarda değer kazanan dolar karşısında değerini korudu.
Gümüş yüzde 0.24 düşüşle 15.415 dolardan, altın yüzde 0.37 düşüşle 1,223 dolardan, bakır yüzde 0.42 düşüşle 2.736 dolardan, platin yüzde 2.08 artışla 834.2 dolardan, paladyum yüzde 0.55 artışla 916.9 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 197 liraya, çeyrek altın 315 liraya, Cumhuriyet altını da 1,292 liraya döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar