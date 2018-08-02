EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları altı haftanın en düşük düzeyinden tırmanışa geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ağustos () – Petrol altı haftanın en düşük düzeyine indikten sonra yükselişe geçti.

Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran petrol üretimindeki olası açığı telafi etmek adına üretim arttırdı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.46 artışla varil başına 72.71 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.80 artışla 68.20 dolardan işlem görüyor.

Metaller fiyatları da bir küresel piyasalarda değer kazanan dolar karşısında değerini korudu.

Gümüş yüzde 0.24 düşüşle 15.415 dolardan, altın yüzde 0.37 düşüşle 1,223 dolardan, bakır yüzde 0.42 düşüşle 2.736 dolardan, platin yüzde 2.08 artışla 834.2 dolardan, paladyum yüzde 0.55 artışla 916.9 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 197 liraya, çeyrek altın 315 liraya, Cumhuriyet altını da 1,292 liraya döndü.