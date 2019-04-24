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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları altı ayın en yüksek düzeyine yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD'nin İran ve Venezuela’nın petrol ithalatına yönelik yaptırımlarının oluşturduğu küresel tedarik endişelerini ABD stoklarında görülen 6.9 milyon varillik artışın dengelemesiyle...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları altı ayın en yüksek düzeyine yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD'nin İran ve Venezuela’nın petrol ithalatına yönelik yaptırımlarının oluşturduğu küresel tedarik endişelerini ABD stoklarında görülen 6.9 milyon varillik artışın dengelemesiyle altı ayın en yüksek düzeyine yakın hareket ediyor.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.07 düşüşle 74.46 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.21 düşüşle 66.16 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, dolar ve hisse senedi piyasalarındaki duraklama etkisiyle dört ayın en düşük düzeyinden hafif yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.33 artışla 14.84 dolardan,
- altın, yüzde 0.11 artışla 1,274.7 dolardan,
- bakır, yüzde 0.33 artışla 2.903 dolardan,
- platin, yüzde 0.73 düşüşle 887.3 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.93 artışla 1,402.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 240 liraya, çeyrek altın 393 liraya, Cumhuriyet altını da 1,628 liraya döndü.

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