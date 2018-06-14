Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin yeni üretim rekoruyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – ABD’nin ham petrol üretiminde yeni bir rekor kırmasıyla, piyasadan gelen güçlü talebe rağmen, petrol fiyatları geriledi. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un görüşmesi etkisiyle...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin yeni üretim rekoruyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – ABD’nin ham petrol üretiminde yeni bir rekor kırmasıyla, piyasadan gelen güçlü talebe rağmen, petrol fiyatları geriledi.
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un görüşmesi etkisiyle yükselen petrol fiyatları ABD’den gelen günlük 10.9 milyon varillik üretim rekorunun etkisiyle düştü.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.34 düşüşle varil başına 75.43 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.3 düşüşle 66.62 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları da Fed’in yıl içinde iki kere daha faiz artırımı sinyali vermesinin etkisiyle dalgalı haereket ediyor.
- Gümüş yüzde 0.97 artışla 17.165 dolardan,
- altın yüzde 0.38 artışla 1,306.2 dolardan,
- bakır yüzde 0.35 düşüşle 3.2395 dolardan,
- platin yüzde 0.35 artışla 905.7 dolardan,
- paladyum yüzde 0.02 düşüşle 1,007 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 194 liraya, çeyrek altın 316 liraya, Cumhuriyet altını da 1,288 liraya döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325