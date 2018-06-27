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Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin İran hamlesiyle yükseliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Haziran () –Petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinin ardından, ABD'nin diğer ülkelerin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin İran hamlesiyle yükseliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Haziran () –Petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinin ardından, ABD'nin diğer ülkelerin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak yükselişini sürdürdü.
ABD basınının "Pentagon kaynaklarına" dayandırdığı haberlere göre, ABD yönetimi müttefiklerinden petrol alım planlarını, İran alımlarını Kasım ayında "tamamen durdurmayı" hedefleyecek şekilde yapmalarını önerecek.
Haberlere göre, bir ABD heyeti de, İran'dan doğacak "arz boşluğu"nun doldurulmasına ilişkin çalışmalar başlatmak üzere, önümüzdeki günlerde Ortadoğu'daki petrol üreticilerini ziyaret edecek.
İran'dan en büyük petrol alımını, ihtiyacının dörtte biri kadarını bu ülkeden karşılayan Çin yapıyor; Çin'i Hindistan, Güney Kore ve Türkiye izliyor.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.04 artışla 76.34 dolara, ABD hafif ham petrolünün fiyatı yüzde 0.27 yükselişle 70.72 dolara yükseldi.
Altın fiyatları da ABD’den gelen ekonomik veriler ardından son altı ayın en düşük düzeyindeki seyrine devam ediyor.
- gümüş yüzde 0.46 düşüşle 16.175 dolardan,
- altın yüzde 0.18 düşüşle 1,257.6 dolardan,
- bakır yüzde 0.87 düşüşle 2.966 dolardan,
- platin yüzde 1.05 düşüşle 865.5 dolardan,
- paladyum yüzde 1.06 düşüşle 944.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 187 liraya, çeyrek altın 307 liraya, Cumhuriyet altını da 1,267 liraya döndü

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