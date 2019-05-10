EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi

Petrol fiyatları, ABD’nin Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25 düzeyine yükseltmesiyle petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.48 artışla 70.73 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.6 artışla 62.07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları da, ABD - Çin ticaret gerginliğiyle yükselişe geçerek haftayı artıda tamamlama yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.18 artışla 14.8 dolardan,

- altın, yüzde 0.07 artışla 1,286.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.43 artışla 2.7835 dolardan,

- platin, yüzde 0.13 artışla 860.2 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.64 artışla 1,304.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 253 liraya, çeyrek altın 413 liraya, Cumhuriyet altını da 1,712 liraya döndü.