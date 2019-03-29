EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD yaptırımları ve OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – Petrol fiyatları, petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD’nin İran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.4 artışla 68.08 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.54 artışla 59.62 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları Ağustos ayından bu yana en kötü ayını görürken, paladyum fiyatları Perşembe günün kayıplarından toparlanıyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.05 artışla 15.985 dolardan,

- altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,294.4 dolardan,

- bakır, yüzde 1.04 artışla 2.9025 dolardan,

- platin, yüzde 0.66 artışla 849.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.03 artışla 1,323.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 379 liraya, Cumhuriyet altını da 1,566 liraya döndü.