EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD yaptırımları etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının oluşturduğu arz açığı etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.52 artışla 70.24 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.77 artışla 61.87 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomide yavaşlamaya sebep olacağı endişeleriyle güvenli liman araya yatırımcılar etkisiyle haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.26 artışla 14.97 dolardan,

- altın, yüzde 0.26 artışla 1,289 dolardan,

- bakır, yüzde 0.66 artışla 2.8035 dolardan,

- platin, yüzde 0.25 artışla 875.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.27 artışla 1,327 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,726 liraya döndü.