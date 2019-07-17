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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD stoklarındaki azalış etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Temmuz () – Petrol fiyatları, ABD Petrol Enstitüsü’nün (API) ABD ham peetrol stoklarının 12 Temmuz haftasında 1.4 milyon varil azaldığını açıklamasıyla yükseldi. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD stoklarındaki azalış etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Temmuz () – Petrol fiyatları, ABD Petrol Enstitüsü’nün (API) ABD ham peetrol stoklarının 12 Temmuz haftasında 1.4 milyon varil azaldığını açıklamasıyla yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.33 artışla 64.56 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.19 artışla 57.73 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, beklenti üzerinde gelen perakende satış verileri etkisiyle düşerken ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri ve ABD ve Çin arsındaki ticaret belirsizlikleri düşüşü limitledi
- gümüş, yüzde 0.08 düşüşle 15.665 dolardan,
- altın, yüzde 0.36 düşüşle 1,406.1 dolardan,
- bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.69 dolardan,
- platin, yüzde 0.5 düşüşle 842.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.01 artışla 1,516.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya yükselirken, çeyrek altın 421 liraya, Cumhuriyet altını da 1,744 liraya geriledi.

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